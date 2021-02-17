Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada
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Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada

17.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada

İSTANBUL'da sabah saatlerinde bastıran kar kazalara neden oldu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde bastıran kar kazalara neden oldu. Eminönü'nde dar sokakta kayan kamyonet işyeri tabelalarını çarparak durabildi.  Yine Eminönü'nde yokuş aşağı inen cip kayarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Büyükçekmece'de yaşandı. Yokuş aşağı kayan otomobil yol kenarındaki inşaat paravanlarına çarptı.


Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada
Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada
Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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