Eminönü'nde kamyonet ve cip Büyükçekmece'de otomobil... Kaza anları kamerada

İSTANBUL'da sabah saatlerinde bastıran kar kazalara neden oldu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde bastıran kar kazalara neden oldu. Eminönü'nde dar sokakta kayan kamyonet işyeri tabelalarını çarparak durabildi. Yine Eminönü'nde yokuş aşağı inen cip kayarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Büyükçekmece'de yaşandı. Yokuş aşağı kayan otomobil yol kenarındaki inşaat paravanlarına çarptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı