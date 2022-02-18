Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Soner Yanıkoğlu (22) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Yanıkoğlu için cinayetin tasarlanarak, işlendiği kanaatiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk edip, babaevine döndü. Soner Yanıkoğlu da geçen yıl 30 Temmuz'da, eşini geri götürmek için kayınpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle tekrar döndüğü kayınpederinin evinde çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş ederek, eşini öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Yanıkoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.