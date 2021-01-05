Son dakika haberleri | Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız

05.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:44
Son dakika haberleri | Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:54:17. #1.14#
title