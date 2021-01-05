Son dakika haberleri | Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız
05.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:44
Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı