Son dakika haberleri | Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti
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Son dakika haberleri | Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Son dakika haberleri | Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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