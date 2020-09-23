Son dakika haberleri... - Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı
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Son dakika haberleri... - Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı

23.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:29

Son dakika haberine göre - Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti.

- Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti.

Emine Erdoğan, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, işaret diliyle, "Sevginin dili ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... - Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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