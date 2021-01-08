Son dakika haber: Emet keçi peyniri markalaşma yolunda

KÜTAHYA Emet Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle yöresel peyniri markalaştırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında 10 üreticiye 350 keçi dağıttı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemizde atıl durumda olan ve her geçen gün geriye giden keçi peyniri üretimini artırarak hem üreticilerimizin istihdamını sağlama hem de ilçemiz için bir değer olan Emet keçi peyniri markalaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Emet Belediyesi, ilçeye özel olan keçi peynirciliğini geliştirmek ve markalaştırmak için Zafer Kalkın Ajansı destekli proje hazırladı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki projede üreticilere verilecek olan bin keçiden 350'si bugün düzenlenen programla dağıtıldı.

Emet ilçesine bağlı Uzunçam köyünde düzenlenen keçi dağıtımına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya İl Tarım Müdür Yardımcısı Mahmut Bülbül, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile belediye ve il genel meclisi üyeleri katıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, projeyi bölgesel üretimin desteklenmesi, Emet keçi peynirinin markalaşması adına hayata geçirdikleri belirterek, "Keçi belediyeden, süt köylüden projesi bir SOGEP projesidir. Üretimi ve istihdamı artırma amaçlı bir projedir. İlçemizde atıl durumda olan ve her geçen gün geriye giden keçi peyniri üretimini artırarak, hem üreticilerimizin istihdamını sağlama hem de ilçemiz için bir değer olan Emet keçi peyniri markalaştırmayı hedefledik. Bu projenin başarılı olması üreticilerimizin elinde. Üretmezsek, sürekli tüketirsek hem bölgemize hem ülkemize zarar veririz. Bu proje ile oğlak sayılarımızı arttırarak daha fazla üreticiye ulaşmasını sağlayacağız" dedi.Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın ettiği duanın ardından çekilen kurada isimleri çıkan 10 üreticiye 35'er keçi verildi.

PROJE MALİYETİ 1 MİLYON 350 BİN LİRAEmet Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 1 milyon 350 bin liraya mal olan projede, üreticiler keçilerin sütlerini ücret karşılığı belediyeye satacak. Toplanan sütler, Yarış köyü mandırasında keçi peyniri yapılarak, satışa çıkarılacak. Keçi dağıtımı yapılan üreticilerden projenin ikinci yılından itibaren alınacak oğlaklar, başka üreticilere verilecek.

Böylelikle keçi ve üretim sayısının artırılması sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı