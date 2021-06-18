Son dakika haberleri... Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı
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Son dakika haberleri... Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı

Son dakika haberleri... Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KAYSERİ'de emekli öğretmen İsmail Yalçı'n'ın (65), dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölmesine neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 1'i kadın 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

KAYSERİ'de emekli öğretmen İsmail Yalçı'n'ın (65), dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölmesine neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 1'i kadın 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 

Olay, geçen yıl 7 Ağustos'ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen İsmail Yalçı ile H.K. arsında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Balkona doğru yönelen emekli öğretmen İsmail Yalçı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası başaltılan soruşturma sonrası, emekli öğretmeninin ölümüne neden oldukları iddisıyla H.K., B.T. ve Y.D. ile A.Ş. isimli kadın gözaltına alındı. 4 şüpheli, 'kasten adam öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar ile ölen emekli öğretmenin şikayetçi yakınları hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan H.K.'yı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür hapis, 'yağmaya teşebbüs etme' suçundan 9 yıl 9 ay, sanıklardan B.T. ve Y.D. ile A.Ş. isimli kadını 'yağmaya teşebbüs etme' suçundan 9'ar yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Son dakika haberleri... Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı
Son dakika haberleri... Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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