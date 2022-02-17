Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Antalya'nın Serik ilçesinde tek odalı evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Necmettin Yıldıran (89), yemek yaparken yatak ve yorganına alev sıçraması nedeniyle çıkan yangında öldü. Yıldıran'ın alevlerden kurtarılan yavru köpeklerine jandarma sahip çıktı.

Olay saat 14.00 sıralarında Gebiz mahallesinde meydana geldi. Mahalle girişindeki arazide tek odalı evde yalnız yaşayan ve hurda eşya toplayan Necmettin Yıldıran yemek yaptığı sırada alevlerin sıçradığı yatak ve yorgan yanmaya başladı. Alevlerin hızla yapıyı sarmasıyla dışarı çıkamayan yaşlı adam, yanarak yaşamını yitirdi. Dumanı gören öğrenci yurdu görevlilerinin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. İtfaiye ekipleri Yıldıran ile yaşayan 2 yavru köpeği de kurtardı. Yıldıran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangın sonrası itfaiye evdeki malzemeleri de dışarı çıkarttı. Soğutma çalışmaları sırasında evin önünden ayrılmayan iki yavru köpeğe, jandarma sahip çıktı.