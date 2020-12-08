Son dakika haberleri: Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."
08.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:31
Son dakika haberler: Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak.
Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık