Son dakika haberleri: Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor
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Son dakika haberleri: Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor

Son dakika haberleri: Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Osmangazi Belediyesi tarafından geçen ay temeli atılan, içerisinde sağlık ocağı, muhtarlık ve dersliklerin bulunacağı Elmasbahçeler hizmet binası inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından geçen ay temeli atılan, içerisinde sağlık ocağı, muhtarlık ve dersliklerin bulunacağı Elmasbahçeler hizmet binası inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Osmangazi'nin 136 mahallesinde vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bursa'nın en eski mahallelerinden olan Elmasbahçeler Mahallesi'nde, geçen ay temeli atılan Elmasbahçeler hizmet binası hızlı bir şekilde yükseliyor. Toplam bin 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen hizmet binasının birinci kat betonarme imalatları tamamlanırken, ikinci kat demir ve betonarme imalatları ise devam ediyor. Her mahalleye bir meydan ve hizmet binası kazandırmak için başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler hizmet binasının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Son bir buçuk yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen, Osmangazi'de yatırım ve hizmetlerin aksamadan, kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Pandemi süreci zaman zaman bizim için fırsat oldu. Özellikle zamanla bozulan ancak, yoğun trafik nedeniyle çalışmanın zor olduğu pek çok cadde ve sokağımızı bu dönemde yeniledik. Çok şükür her mahallemizde bir hizmetimiz var. Mahalle sakinlerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Elmasbahçeler Mahallemiz'de yapımına başladığımız hizmet binamızın inşaatı da hızla devam ediyor. Bin 400 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz hizmet binası, 350 metrekare taban alanına sahip. Bünyesinde muhtarlık, sağlık ocağı ve dersliklerin bulunacağı hizmet binasını önümüzdeki yılın ortalarına doğru bitirip hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri: Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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