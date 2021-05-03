Son dakika haberleri... Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi 25 bİn 100 Dekar tarım alanını sulayacak
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Son dakika haberleri... Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi 25 bİn 100 Dekar tarım alanını sulayacak

Son dakika haberleri... Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi 25 bİn 100 Dekar tarım alanını sulayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Antalya iline yaptığı yatırımlarla Antalya ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Antalya iline yaptığı yatırımlarla Antalya ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Antalya ilimize yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Antalya turizm alanında ülkemizin en önemli illerinden biri olarak adını duyurmuş olsa da tarım alanında da başı çeken illerden biridir. Bu anlamda su yapıları Antalya için son derece önemli.

Elmalı ilçemize 282 milyon yatırım

DSİ tarafından Antalya'nın Elmalı ilçesine 2003-2021 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 282 milyon 37 bin 245 TL yatırım yapılmış, ıslah projeleri ile zirai arazi ve yerleşim yeri taşkın zararlarından korunmuş, hayata geçirilen sulama projeleri ile tarım alanları sulamaya açıldı.

Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı dünyamızda, ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmakta.

Bu sebeple suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde yatırımlar planlayarak hayata geçirilmesi maksadıyla Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla hayata geçirilen "Yeraltı Barajları Eylem Planı" kapsamında yapılan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlanarak 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi.

Asgari maliyet ile en fazla verim

Yeraltı barajları; yüzey sularının buharlaşma ve kamulaştırma maliyetinin asgaride tutularak yeraltı suyunu beslemesi, bu sayede yeraltı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması ve özellikle temiz içme suyu sağlanması maksadıyla yapılan bu yapılar ile inşa hem yatırımdan hem de işletmeden büyük ölçüde tasarruf sağlanması planlanmakta.

Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesinin mevcut durumdaki Yuva ve Mursal Sulamalarına yılda 5 milyon m sulama suyu desteği sağlayacağını ve 25 bin 100 dekar sahanın sulanmasını sağlayacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesine 18 Kasım 2019 tarihinde idari imkanlarla başlandı. Tamamlanarak 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi. Suni Besleme projesinin Elmalı ilçesine ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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