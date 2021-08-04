Son dakika haberleri... ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
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Son dakika haberleri... ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için çalışan ekiplere mahalle sakinleri de destek veriyor. Mahalle sakinleri kısıtlı imkanlarla ellerine aldıkları tırmık, ağaç dalları ve ağaç kesme motorlarıyla yangınları söndürmek için gece gündüz çalışıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş'tan Manavgat'a doğru ilerlerken, mahalle sakinleri eski orman deposu yolunda hazır bekledi. Yangının azaldığı noktada orman içerisine girerek söndürme çalışması yapan vatandaş, yangının zaman zaman alevlendiği noktalarda alandan uzaklaşarak yol kenarında çaresizce ellerinde tırmık ve ağaç dallarıyla ormanın yanışını izledi. Yangını söndürmek için çabalayan mahalle sakinleri bazen yorgun düşerken, bazı vatandaşlar da alanda bulunan mahalle sakinlerine yiyecek ve içecek getirerek destek verdi. Acıkan ve bulunduğu alanda oturan mahalle sakinleri yemeklerini yedikten sonra tekrar tırmık ve ağaç dallarıyla ilerleyen yangını söndürmek için hazır beklemeye geçti. Yangında alevlerin azaldığı noktada gökyüzünü ve araçların geçtiği kara yolu zaman zaman duman altında kaldı. Yoğun yangının dumanından vatandaşlar araçlarını zorlukla geçirirken, itfaiye ekipleri de anonslarla vatandaşları dikkatli olmaları ve helikopterin geçtiği esnada rüzgara dikkat etmeleri konusunda anonsla uyardı.

Son dakika haberleri... ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Son dakika haberleri... ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Son dakika haberleri... ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Son dakika haberleri... ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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