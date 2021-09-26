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Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Son dakika haberler... BALIKESİR'in Bağyüzü Mahallesi yakınlarındaki çamlıkta çıkan yangın, ekipler ve bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Bağyüzü Mahallesi yakınlarındaki çamlıkta çıkan yangın, ekipler ve bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Bağyüzü Mahallesi'ne yaklaşık 50 metre mesafedeki fıstık çamlığında, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman müdürlüğü ekipleri, yangına 5 arazöz, 2 tanker ve 1 helikopterle müdahale etti. Bölgede tedirginliğe neden olan yangını söndürme çalışmalarına, mahalleli de ellerindeki su bidonlarıyla katıldı. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor.


Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Son dakika haberleri! Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Son Dakika Haberleri
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