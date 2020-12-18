Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
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Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada

18.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:33
Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada

Son dakika haberler... BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı. Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.


Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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