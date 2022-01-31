Son dakika haberleri! Elini kolunu sallayarak bisikleti çaldı, o anlar kameralara yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri! Elini kolunu sallayarak bisikleti çaldı, o anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Elini kolunu sallayarak bisikleti çaldı, o anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre Bursa'da bir şahıs, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla kaldırım üzerinde park halinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir şahıs, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla kaldırım üzerinde park halinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli kaldırım üzerinde park halinde duran bisikleti gözüne kestirdi. En uygun zamanı kollayan şüpheli, elini kolunu sallayarak bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haber

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