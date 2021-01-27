Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
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Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş

27.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:24
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'in (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada, yanındaki kardeşi Yaşar Bereket'in ise kıl payı ölümden kurtulduğu görüldü.

ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'in (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada, yanındaki kardeşi Yaşar Bereket'in ise kıl payı ölümden kurtulduğu görüldü. Kazanın meydana geldiği bölgedeki esnaf ise caddede sık sık gençlerin otomobilleri ile yarış yaptıklarını ileri sürdü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı. Yanındaki kardeşi Yaşar Bereket ise kıl payı kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak yola savrulan Elif Bereket, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'YOLU YARIŞ PİSTİNE ÇEVİRDİLER'Bölge esnafı, kazanın meydana geldiği caddede sık sık gençlerin otomobilleri ile yarıştığını ve çok korktuklarını ileri sürdü. Caddedeki esnaftan Eyüp Sabri Alagöz, güvenlik kamerasını izlediği kazada genç kızın yaşamını yitirmesine çok üzüldüklerini ifade ederek, "Kazayı güvenlik kamerası kayıtlarından izledik. Burada gençlerin bir yarış yapma hevesi var. Kazanın yaşandığı yaya geçidine defalarca kasis ve tümsek yapılmasını istedik. Gençler altındaki araçlar ile birbiriyle yarışıyor. Genç kızın öldüğü kazada da iki aracın makas attığı ve birbiriyle yarıştığı görülüyor. Başka üzücü olaylar yaşanmaması için buraya acil önlem alınmasını istiyoruz" dedi.Elif Bereket'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın ölümüne neden olan otomobil sürücünün yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.


Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş
Son dakika haberleri: Elif'in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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