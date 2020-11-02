Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elif'in tedavi gördüğü hastane odasında görüntüleri Elif'in boyama kitabını boyaması Doktorun açıklamaları İZMİR - İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı.