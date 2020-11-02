Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları
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Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları

02.11.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elif'in tedavi gördüğü hastane odasında görüntüleri Elif'in boyama kitabını boyaması Doktorun açıklamaları İZMİR - İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı.

Elif'in tedavi gördüğü hastane odasında görüntüleri

Elif'in boyama kitabını boyaması

Doktorun açıklamaları İZMİR - İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı.

Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları
Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları
Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları
Son dakika haberleri | Elif bebeğin doktorunun açıklamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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