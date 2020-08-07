Son dakika haberleri: Eli salça makinesine sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti
Son dakika haberleri... Hatay'ın Erzin ilçesinde, eli salça makinesine sıkışan gencin yardımına itfaiye ekibi koştu.
07.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:16
Hatay'ın Erzin ilçesinde, eli salça makinesine sıkışan gencin yardımına itfaiye ekibi koştu.
Kızlarçayı Mahallesi'ndeki evinde salça yapan B.Ö'nün (20) sağ eli makineye sıkıştı. Yaralı genç, elinin sıkıştığı makine parçasıyla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye sevk edilen Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla B.Ö'nün elini sıkıştığı makineden kurtardı.
Gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA