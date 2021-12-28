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Son dakika haberleri | ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sarılar Mahallesi 3017 sokaktaki bir apartmanın 2'nci katında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendirildi. Dumandan etkilenen H.Ç. (63) adlı kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. H.Ç., tedbiren Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika haberleri | ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika haberleri | ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika haberleri | ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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