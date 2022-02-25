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Son dakika haberleri | Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin zemin katı kullanılamaz hale geldi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin zemin katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evi dumanlar sardı. Mahallelinin yangını görmesiyle ihbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonrası yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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