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Son dakika haberleri: Elbistan'a 527 milyonluk yatırım

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan'da yapılan 8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, "Elbistan'a 527 milyonluk yatırım yapıldı" dedi.

Son dakika haberleri: Elbistan'a 527 milyonluk yatırım
09.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan'da yapılan 8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, "Elbistan'a 527 milyonluk yatırım yapıldı" dedi.

Toplantıda Elbistan ilçesine yapılan yatırımları değerlendiren Güngör, Elbistan ilçesine toplam 527 milyon civarında yatırım yapıldığına dikkat çekerek, "İlçelerimizde bu tür toplantıları periyodik olarak yapmayı düşünüyoruz. Kırsal mahallelerimizin sorunlarının başında yol, su ve kanalizasyon geliyor. Daha sonra da sosyal alanlar. Hedefimiz, kırsal mahallelerimizin bütün yol ve su sorunlarını halletmektir. Bu yıl, kırsal mahallerimizin bağlantı yollarında eksiğimiz kalmayacak. Aynı şekilde içme suyunda, kısa vadeli çalışmalarla birlikte uzun vadeli yatırımlar yapacağız. Gelecek yıla kadar bu alanlardaki eksiklerin tamamını gidermiş olacağız. Elbistan'ımızda bu yıl 40 km sıcak asfalt ve sathi kaplama, 120 km de bakım, onarım ve yama çalışması yaptık. Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü'nde farklı uzunluklarda arazi ve yayla yolları yaptık. Kalkınma Ajansı'mızla, Tarım Bakanı'mızla görüştük. Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan arazi ve yayla yolunu tespit etmeye yönelik çalışma başlattılar. Hükümetimizin desteğiyle, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz birlikte çalışarak, inşallah önümüzdeki süreçte -yoğunluğuna, yararlanıcı sayısına, hayvan sayısına göre- arazi ve yayla yollarımızı iyileştirip, Elbistan'da hayvancılık ve tarımın daha da gelişmesine katkı sağlayacağız" dedi.

"5 bin kişiye istihdam sağlanacak"

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda planlama yapılırken, önem sıralamasının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Güngör, "Elbistan'da inşallah Besi OSB kurma çalışmalarının sonuna geldik. Besi OSB, 4 bin dekar üzerine kurulacak, 60 bin hayvan barındırma kapasitesine sahip olacak, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bunun Elbistan ve çevresinde oluşturacağı ekonomik kapasite 600 milyon civarındadır. Elbistan ve Afşin'imizin su sıkıntısını kalıcı olarak çözmek için, Akdere kaynağından bir hat çekeceğiz. Bu dev proje, inşallah üç yıl içerisinde bitirilecek. Bu projenin maliyeti 240 milyondur. Bu çok ciddi bir yatırımdır. Elbistan'da yapacağımız 130 milyonluk Katı Atık Entegre Tesisi projemizin son aşamasındayız. Yine 130 milyon civarında Atık Su Arıtma Tesisi projemiz başladı. Sosyal mekanlara Kahramanmaraş'ımızda büyük ihtiyaç var. Yeşil alanıyla, parkıyla, oyun alanıyla, her yaştan hemşerilerimize yönelik hizmet verecek bir Millet Konağı'nı Elbistan'ımıza kazandıracağız. Ceyhan Nehri projesine 350 milyon destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin birçok yetkisini, Elbistan Belediyemiz yapacak. Bu kapsamda temizlik, mezbaha, sokak hayvanları hizmetlerini ilçe belediyemize devrettik. Devretmekle kalmadık, yıllık 4 milyon lira kaynak ayırdık. Amacımız, işlerin hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Önemli olan hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerini gidermektir. Allah'ın izniyle, önümüzdeki süreçte, bugün konuştuğumuz birçok sorunu konuşmuyor olacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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