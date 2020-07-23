Son dakika haberleri! Elbir'den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Elbir'den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Son dakika haberi: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son dakika haberleri! Elbir'den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
23.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:05

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basının hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum." - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Yaşam
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Güncel
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
'Türkiye'ye yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'ye yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi
Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Pınar Gültekin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Elbir'den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 17:06:43. #1.15#
title