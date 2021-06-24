Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni

Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gün batımı ile birlikte Elazığ'da ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Gün batımı ile birlikte Elazığ'da ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı.

Sıra dışı bir doğa olayına tanıklık ettiğini dile getiren vatandaşlardan Burak Karabulut, "Böyle ay çıktığı zaman akşamları izlemeyi çok seviyorum. Şuanda sanki güneşi kıskanıp da çıkmış gibi bir hava veriyor. Güzel bir doğa olayı, biz de izliyoruz. Rengi ilk çıktığında kızıl sonradan açılmaya başladı. Şuan bekliyoruz daha neler çıkacak diye. İnşallah bulutlar önünü kapatmaz da doya doya izleriz" dedi.

(Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç/İHA)

Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Bülent Ersoy Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 22:53:41. #1.14#

title