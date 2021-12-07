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Son dakika haberleri... Elazığ polisinden sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Elazığ polisinden sahte para operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da polisin yaptığı sahte para operasyonunda 600 Amerikan Doları ele geçirilirken, bir şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polisin yaptığı sahte para operasyonunda 600 Amerikan Doları ele geçirilirken, bir şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü, piyasaya sahte dolar sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheli G.B.'yi tespit ederek adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 6 adet 100 Amerikan Doları ve suça ilişkin olduğu değerlendirilen bin 430 TL ele geçirildi.

Aynı zamanda yağma ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçu kapsamında da arandığı belirlenen G.B., İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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