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Son dakika haberleri... Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Baric'i transfer etti

Son dakika habere göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Nika Baric'i transfer etti.

Son dakika haberleri... Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Baric'i transfer etti
22.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Nika Baric'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında ve 1,70 metre boyundaki Sloven oyun kurucu Nika Baric'in kadroya dahil edildiği bildirildi.

Baric, geride kalan sezonda Rusya'nın Dinamo Kursk formasıyla mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, şunları kaydetti:

"Avrupa Kupası'na gidilen bu yolda önemli bir transfer gerçekleştirdik. Baric, Avrupa'nın önemli oyun kurucularından biri. Sürecin başından sonuna kadar takibini yapan ve sonuca ulaştırılmasını sağlayan yönetim kurulumuza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Transferlerimiz ilimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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