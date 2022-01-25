Son dakika haberleri | Elazığ depreminde enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik'ten Bakan Koca'ya ziyaret

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden 17 saat sonra enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtarılan Çelik ile enkaz altındalarken aileyle konuşan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin kendisini ziyaret ettiğini bildirdi.