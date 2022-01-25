Son dakika haberleri | Elazığ depreminde enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik'ten Bakan Koca'ya ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Elazığ depreminde enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik'ten Bakan Koca'ya ziyaret

Son dakika haberleri | Elazığ depreminde enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik'ten Bakan Koca'ya ziyaret

Son dakika haber... Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden 17 saat sonra enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden 17 saat sonra enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtarılan Çelik ile enkaz altındalarken aileyle konuşan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin kendisini ziyaret ettiğini bildirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Koca, Elazığ, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title