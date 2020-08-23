Son dakika haberleri! Elazığ'daki silahlı yaralamada 3 şüpheli tutuklandı Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki grup silahla birbirlerine ateş etti. Olayda 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler O.G., C.G. ve M.G. operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli bugün emniyette ifadelerinin alınmasının ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA