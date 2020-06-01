Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı
01.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:37

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında uyuşturucu tacirliği yapan şüpheli B.S. belirlendi.Şahsın adresini tespit eden ekipler şok operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şahsın evi ile aracında yapılan aramada ise bir miktar Metamfetamin,esrar, uyuşturucu kullanma aparatı,1'er adet ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kasatura ve silahlara ait mermilerle birlikte bin 520 TL uyuşturucu parası ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Haber
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor...
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Naci Bostancı Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Ezgi Mola İrem Derici Hülya Avşar
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Polis Memuru
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 09:37:35. #1.15#
title