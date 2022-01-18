Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir şüphelinin aracında ve iş yerinde yapılan aramada, 262 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı G.O'nun (31) emniyetteki işlemleri sürüyor.

'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama
AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title