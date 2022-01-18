Son dakika haberleri... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir şüphelinin aracında ve iş yerinde yapılan aramada, 262 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı G.O'nun (31) emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri