Son dakika haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.O'nun Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, tespit edilen aracı takibe alarak Maden ilçesinde durdurdu.

Aramada aracın koltuğunun altında poşetle gizlenmiş 497 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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