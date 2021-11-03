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Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla farklı operasyonlar düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda G.T. ve F.A.Y. isimli şüphelilerde 5,11 gram metamfetamin 6 gram kubar esrar ve 23 gram toz esrar maddesi ele geçirirken Ö.Ö. ve A.D. isimli şüphelilerde ise 2,9 gram kokain maddesi, 39 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 19 bin 200 adet boş makaron, 195 adet tapdk bandrol ve 1 adet yasaklı oyun makinası ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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