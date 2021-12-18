Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 29 kişiye adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 kilo 665 gram kubar esrar, 372 gram toz esrar, 151 gram metamfetamin ve 23 sentetik ecza hap ele geçirildi.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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