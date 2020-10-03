Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı
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Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı

03.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:34

Elazığ'ın Keban ilçesinde, fren arızası nedeniyle yoldan çıkan kamyonda yaralanan 2 kişinin yardımına giden itfaiye aracı kaza yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, fren arızası nedeniyle yoldan çıkan kamyonda yaralanan 2 kişinin yardımına giden itfaiye aracı kaza yaptı.

Aziz Karaca yönetimindeki 44 ACE 216 plakalı kamyon, fren arızası nedeniyle D-260 kara yolunun dışına çıktı.

Kazada sürücü ve kardeşi Ferhat Karaca yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye gitmek üzere yola çıkan ilçe itfaiye ekibini taşıyan 23 FA 818 plakalı araç, kaza yerinde yan yattı.

Kazada, sürücü Nihat Suna yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı
Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı
Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı
Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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