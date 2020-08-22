Son dakika haberleri | Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

22.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:10

Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki grup silahla birbirlerine ateş etti. Olayda 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen O.G. C.B. ve M.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberleri | Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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