Son dakika haberleri: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi 61. Sokak'ta ikamet eden F.Y. ile konuşmak için iki arkadaşı ile evinin önüne gelen M.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S, silahla F.Y'ye ateş etti.

Yaralanan F.Y. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen