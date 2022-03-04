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Son dakika haberleri | Elazığ'da sel suları köprüyü aştı, geçici olarak ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı, Erkan Bay - Güncel
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Son dakika haber: Elazığ'da sel suları köprüyü aştı, geçici olarak ulaşıma kapatıldı Elazığ'da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeni ile dereler taşarken, sel sularının üzerine çıktığı köprü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da sel suları köprüyü aştı, geçici olarak ulaşıma kapatıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeni ile dereler taşarken, sel sularının üzerine çıktığı köprü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karakoçan ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde dağlık bölgelerde etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan sel suları, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta ki Tekardiç köyü köprüsünün ulaşım bağlantısını kopardı.

Bunun üzerine Karakoçan Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile vatandaşların can güvenliği sebebiyle köprü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Son dakika haberleri | Elazığ'da sel suları köprüyü aştı, geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberleri | Elazığ'da sel suları köprüyü aştı, geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberleri | Elazığ'da sel suları köprüyü aştı, geçici olarak ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Karakoçan, Elazığ, Sel, Güncel, Haberler

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