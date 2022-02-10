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Son dakika haberleri | Elazığ'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Son dakika haberleri | Elazığ'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da düzenlenen operasyonda sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste arama yapan ekipler, 40 litre etil alkol ile boş içki şişesi ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Elazığ, Güncel, Haberler

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