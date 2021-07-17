Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide hayvan otlatırken rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide hayvan otlatırken rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede çobanlık yapan Sami Aydemir (60), Yukarı Demirci köyünde arazide hayvan otlattığı sırada rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayeti olan Aydemir, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumunu bildirdi.

Sağlık ekipleri yol şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Aydemir'in bulunduğu dağlık alana 3 saat yürüyerek ulaştı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Aydemir için bölgeye ambulans helikopter istendi.

Aydemir, bölgeye gönderilen ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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