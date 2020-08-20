Son dakika haberleri: ELAZIĞ'DA POLİSTEN KORONAVİRÜS DENETİMİ Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da polis ekiplerince kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

ELAZIĞ'da polis ekiplerince kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler, denetlemede sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulundu.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Bu uygulamalarımızda gerek yolcuların gerek sürücünün maske takıp takmadığı konusunda kontrollerimizi yapıyoruz. Buna ek olarak da özellikle minibüslerde fazla yolcu olup olmadığı konusunda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA