Son dakika haberleri... Elazığ'da meydana gelen hortum kamerada Son dakika güncel haberi: Elazığ'da meydana gelen hortum kamerada Elazığ'ın Baskil ilçesinde kısa süreli hortum etkili oldu.

Elazığ'da meydana gelen hortum kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde kısa süreli hortum etkili oldu.

Alınan bilgiye göre Baskil ilçe merkezinde bulunan bir arazi de hortum oluştu. Meydana gelen metrelerce uzunluktaki hortum bir süre devam etti ardından binaya vurmasıyla gözden kayboldu. Hortum, çevre de bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Kaynak: İHA