Son dakika haberleri! Elazığ'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
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Son dakika haberleri! Elazığ'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

Son dakika haberleri! Elazığ'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Elazığ'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk öldü.

Elazığ'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyon, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Ali İmran Bulut'a çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Bulut, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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