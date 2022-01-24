Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Son dakika haber... Elazığ'da jandarma ekipleri sokak ve yaban hayvanları için cadde ve sokaklar ile kırsaldaki bazı noktalara yem bıraktı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri sokak ve yaban hayvanları için cadde ve sokaklar ile kırsaldaki bazı noktalara yem bıraktı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava, yerleşim alanlarındaki sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Kent genelindeki sokak hayvanları ile karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda belirlenen noktalardaki yaban hayvanlarına yem, mama, yonca ve saman bırakan ekipler, faaliyet esnasında karşılaştıkları kepi ve köpekleri de elleriyle besledi.

Bazı bölgelerde doğaya bırakılan yemlerden yaban keçilerinin faydalandığı da görüldü.

Hayvanlara yem desteğinin kış boyunca devam edeceği belirtildi.