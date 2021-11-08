Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı - Haberler
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Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

Son dakika yerel haberi... Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kanserle savaşan çocukları ağırladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kanserle savaşan çocukları ağırladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı onkoloji tedavisi gören minik savaşçılara moral vermek amacıyla çocukları komutanlığa etti. Çocuklar ve aileleri İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Çocukları protokol salonunda ağırlayan Albay Yıldız, miniklere çeşitli hediyeler verdi. Ardından İl Jandarma Komutanlığını gezen çocuklar ve aileleri jandarmanın özel eğitimli köpeklerinin yaptığı gösterileri izleyerek köpeklerle oynadı.

Doyasıya eğlene çocuklar, ilerde jandarmada yer almak istediklerini belirterek ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

Son dakika haberleri | Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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