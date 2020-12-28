Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı
28.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:26
Edinilen son dakika haberine göre Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.
Kış şartlarının ağır yaşandığı rakımı yüksek bölgelerde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını da unutmadı.
Karla kaplı bölgelerde faaliyet yürüten ekipler, yaban hayvanları için yanlarında torbalarla getirdikleri yemleri bıraktı.
Çalışmaların bundan sonra da devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk