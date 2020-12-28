Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

28.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:26
Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.

Kış şartlarının ağır yaşandığı rakımı yüksek bölgelerde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını da unutmadı.

Karla kaplı bölgelerde faaliyet yürüten ekipler, yaban hayvanları için yanlarında torbalarla getirdikleri yemleri bıraktı.

Çalışmaların bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Fatih Terim Ömer Bayram Domagoj Vida Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:27:26. #1.14#
title