Son dakika haberleri! Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü

Son dakika haberleri! Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaşpınar köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ağın Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köylülerin de desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Yangın mera, bahçe ve üzüm bağında zarara yol açtı.

Kaşpınar köyü muhtarı Şükran Çimen, yangının elektrik direklerinden kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, bu konuda önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Oğuzhan Koç Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:26:53. #1.16#

title