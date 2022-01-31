Son dakika haberleri... Elazığ'da çatı yangını korkuttu
Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Son dakika habere göre ELAZIĞ'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ELAZIĞ'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi zarar meydana geldi.
Gece yarısı Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerindeki 6 kitlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 5 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.