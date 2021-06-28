Son dakika haberleri... Elazığ'da çatı yangını
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Son dakika haberleri... Elazığ'da çatı yangını

Son dakika haberleri... Elazığ'da çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Elazığ'da bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın,merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Prof.Dr. Mustafa Temizer Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatın çatı kısmında meydana geldi.Alınan bilgiye göre, çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale edip söndürdü.

Soğutma çalışması yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri... Elazığ'da çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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