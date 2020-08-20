Son dakika haberleri | Elazığ'da aynı yerde ikinci kaza, otomobil üst geçitten uçtu: 3 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da gün içerisinde aynı yerde meydana gelen ikinci kazada da otomobil üst geçitten uçtu, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da gün içerisinde aynı yerde meydana gelen ikinci kazada da otomobil üst geçitten uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 23 LT 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Gün içerisinde yine aynı yerde meydana gelen kazada otomobil üst geçitten uçmuş, 1 kişi yaralanmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA