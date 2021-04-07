Son dakika haberleri: Elazığ'da asayiş uygulamaları: 38 tutuklama
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Son dakika haberleri: Elazığ'da asayiş uygulamaları: 38 tutuklama

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Elazığ'da asayiş uygulamaları: 38 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, hırsızlık, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 5 kişi ile aranan ve meydana gelen bazı olayların şüphelileri olmak üzere 208 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i tutuklandı, 175 zanlı da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 14 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, 3 bisiklet, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 25 çeyrek altın ve 4 bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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