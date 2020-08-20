Son dakika haberleri: Elazığ'da aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 48 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 48 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.K.'yı takibe aldı. Yapılan takip sonucuyla N.K.'nın kullandığı aracı durduran ekipler yaptıkları aramada 48 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, N.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA